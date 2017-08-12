ترمب يهدد بتدخل عسكري في فنزويلا.. والبنتاغون ينفي

هدد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الجمعة، بالتدخل العسكري في فنزويلا في تصعيد مفاجئ لرد واشنطن على الأزمة السياسية الناشبة هناك.

وفي الأيام الأخيرة بدا أن فنزويلا تنزلق إلى مرحلة أكثر اضطرابا بعد نهب قوات مناوئة للحكومة أسلحة من قاعدة عسكرية، في أعقاب سيطرة هيئة تشريعية جديدة على سلطة الكونغرس الذي كانت تهيمن عليه المعارضة.

وقال ترمب للصحافيين: "الجماهير (في فنزوويلا) تعاني وتموت. لدينا خيارات كثيرة بما في ذلك #خيار_عسكري محتمل إذا لزم الأمر".

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع ( #البنتاغون) أن #الجيش-الأميركي لم يتلق أي أوامر بشأن فنزويلا من البيت الأبيض.

وقتل أكثر من 120 شخصا، واعتقل آلاف خلال الاضطرابات التي شهدتها فنزويلا على مدى 4 أشهر.