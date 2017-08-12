فرجينيا.. مقتل امرأة في مواجهات بين يمينيين ومعارضيهم

شهدت ولاية#فرجينيا الأميركية يوماً دامياً سقطت فيه قتيلة وجرحى في حادثة دهس واشتباكات على خلفية مسيرات لليمين المتطرف ومسيرات أخرى مضادة.

وسقطت قتيلة في مدينة تشاروتسفيل إثر قيام سيارة يقودها شاب في العشرين من عمره بدهس عدد من المتظاهرين المنددين بمسيرات اليمين المتطرف.

وأعلنت السلطات الأميركية في وقت لاحق اعتقال الشاب الذي يدعى جيمس أليكس ومواجهته بتهم، من بينها القتل من الدرجة الثانية، بينما أعطى المجلس المحلي هناك الضوء الأخضر لفرض حظر التجول في المدينة.

من جهته، دان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أعمال العنف، داعياً سكان الولاية للوحدة ونبذ الكراهية والعنصرية والاعتزاز بتاريخهم.

وفي هذا السياق، قال ترمب: "نتابع عن كثب الأحداث المفزعة التي تتكشف في تشارلوتسفيل. وندين بأقصى العبارات الممكنة تظاهرة الكراهية الضخمة هذه، والتعصب الأعمى، وأعمال العنف التي تسببت فيها أطراف عدة. نحن جميعاً أميركيون أولاً بغض النظر عن اللون والجنس والانتماء السياسي".

وفي حادث متصل، قتل شرطيان كانا ضمن قوة التأمين المكلفة بمراقبة المسيرات إثر سقوط مروحيتهما قرب تشاروتسفيل.

وبدات الأزمة في المدينة مع تنظيم القوميين البيض مسيرات هي الأكبر منذ سنوات اعتراضاً على خطط لإزالة تمثال أحد جنرالات الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، الذي كان مؤيداً لاستمرار العبودية.

يذكر أن المسيرة هي جزء من جدال مستمر في الولايات الجنوبية الأميركية بشأن علم الولايات الكونفدرالية وغيره من رموز الحرب الأهلية التي كان إلغاء العبودية ضمن أكبر أسبابها.