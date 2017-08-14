أميركا: الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية مطروحة

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، الاثنين، نقلاً عن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، جوزيف دانفورد، أن الخيارات العسكرية ضد #كوريا_الشمالية ستكون مطروحة في حال فشل العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بارك سو-هيون، في مؤتمر صحافي، إن دانفورد أدلى بتعليقاته خلال مقابلة مع الرئيس مون جيه-إن استمرت 50 دقيقة، ناقشا خلالها أمورا عدة، من بينها الاستفزازات الكورية الشمالية.

ووصل دانفورد إلى سول للاجتماع بمسؤولين عسكريين، من بينهم وزير الدفاع سونغ يونغ-مو. ومن المقرر أن يغادر دانفورد #كوريا_الجنوبية في وقت لاحق الاثنين، كما سيزور الصين واليابان هذا الأسبوع.

وتصاعد القلق في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف من اقتراب كوريا الشمالية من امتلاك أسلحة نووية يمكنها أن تصل إلى البر الرئيسي الأميركي.

وتبادلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة التهديدات العسكرية الأسبوع الماضي، إذ قالت بيونغ يانغ إنها تدرس خطة لضرب جزيرة غوام الأميركية التي تقع في المحيط الهادي.