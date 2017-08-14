درون إيرانية تقترب من "حاملة" أميركية في الخليج

حلقت طائرة إيرانية بدون طيار #درون لا تستخدم أي إضاءة على مقربة من حاملة طائرات أميركية في الخليج، بحسب ما أفاد متحدث باسم البحرية الأميركية، واصفاً الحادثة بـ"غير الآمنة".

وأفاد المتحدث باسم البحرية الأميركية، اللفتنانت إيان ماكونوغي في بيان، أن الطائرة الإيرانية المسيرة حلقت ليل الأحد على بعد 300 متر عن مقاتلات على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" التي تقوم بعمليات في المياه الدولية.

وقال إن #الطائرة_الإيرانية تجاهلت الدعوات المتكررة لها عبر الاتصالات اللاسلكية للابتعاد، ولم تستخدم أي أضواء للملاحة الجوية، فيما اقتربت بشكل كبير من "نيميتز" والأسطول البحري المرافق لها.

وأضاف ماكونوغي أن عدم استخدام الإضاءة المعتادة والمفروضة للملاحة الليلية "تسبب بوضع خطير مع إمكانية وقوع اصطدام" حيث خرقت الطائرة الإيرانية معايير وقوانين الملاحة الدولية.

وتأتي الحادثة بعدما حلقت طائرة إيرانية بدون طيار على مسافة 30 متراً من مقاتلة من طراز "إف/أيه-18 ايه سوبر هورنيت" تابعة لقوات البحرية الأميركية كانت تحاول الهبوط على "نيميتز" في الثامن من آب/أغسطس.

واضطرت المقاتلة الأميركية حينها إلى المناورة لتجنب التصادم.