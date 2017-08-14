مدير CIA: كوريا الشمالية ستجري اختبارات صاروخية أخرى

اعتبر مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، الأحد، أن #كوريا_الشمالية تطور قدراتها على شن #هجوم_نووي على #الولايات_المتحدة "بوتيرة مقلقة"، لكنه حرص على التقليل من خطر حدوث مواجهة عسكرية وشيكة مع بيونغ يونغ.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الاثنين مؤتمراً صحافياً سيخصصه على ما يبدو للحديث عن الأزمة المتصاعدة مع كوريا الشمالية.

وكان ترمب وجه تحذيراً شديداً لكوريا الشمالية قائلاً إن #الجيش_الأميركي "جاهز ومتأهب". واتهم مسؤولون في كوريا الشمالية الرئيس الأميركي بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية.

وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز Fox News" الإخبارية إنه لن يندهش إذا أجرت كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا آخر بعد أن أجرت اختبارين في يوليو/تموز وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يونغ.



وقال بومبيو: "أنا واثق أن (كيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية) سيواصل محاولة تطوير برنامجه الصاروخي".



وقالت كوريا الشمالية الخميس إنها ستستكمل خططاً بحلول منتصف أغسطس/آب لإطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى لتسقط قرب جزيرة غوام الأميركية بالمحيط الهادي على بعد 3500 كيلومتر.



وتعد تلك الجزيرة التي تبعد نحو 7 آلاف كيلومتر عن البر الرئيسي الأميركي هدفاً لكوريا الشمالية بسبب وجود قاعدتين أميركيتين أحدهما بحرية والأخرى جوية انطلقت من إحداهما طائرتان قاذفتان من طراز بي-1بي واقتربت من شبه الجزيرة الكورية يوم الثلاثاء.



وكان ترمب قال في "تويتر" يوم الجمعة إن "الحلول العسكرية قائمة وجاهزة في حال تصرف كوريا الشمالية بصورة غير حكيمة".



وأضاف ترمب في إشارة إلى كيم "إذا تفوه بتهديد واحد... أو إذا فعل أي شيء فيما يخص غوام أو أي مكان آخر يتبع الأراضي الأميركية أو حليف لأمريكا فسيندم حقاً وسيندم سريعاً".