تيلرسون: واشنطن لا تزال مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الثلاثاء، أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار محتمل مع #كوريا_الشمالية التي تراجعت عن تنفيذ خطتها بإطلاق صواريخ قرب جزيرة #غوام الأميركية.

وقال تيلرسون "لا نزال مهتمين بالسعي إلى طريق تقود إلى الحوار، لكن هذا الأمر رهن به"، في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، الثلاثاء، أنه جمّد تنفيذ خطة إطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من غوام، إلا أنه حذر من أنه سيقدم على هذه الخطوة الاستفزازية ردا على أي "عمل متهور" جديد لواشنطن.

وأضاف تيلرسون ردا على سؤال للصحافيين بعدما عرض التقرير السنوي للولايات المتحدة حول الحرية الدينية في العالم "لا جواب لدي عن قراراته حتى الآن".

وسبق أن أكد الوزير استعداد الإدارة الأميركية للتفاوض مع #بيونغ_يانغ شرط أن تتخلى عن طموحاتها النووية.