ترمب: ستيف بانون رجل طيب وليس عنصريا

دافع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الثلاثاء، عن مستشاره للشؤون الاستراتيجية المثير للجدل #ستيف_بانون ، مؤكدا أنه "رجل طيب وليس عنصريا".

وقال ترمب "أحب بانون، إنه صديق"، مشددا على أن التحاقه بفريقه لم يحصل إلا "متأخرا" وملمحا إلى أن مستقبله في #البيت_الأبيض ليس مضمونا. وقال "سنرى ما الذي سيحصل لبانون".

وأضاف أن بانون "يتعرض في الواقع لمعاملة من الصحافة ظالمة للغاية".

والثلاثاء ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن صاحب إمبراطورية الإعلام روبرت مردوك حض مؤخرا ترمب على #إقالة_ستيف_بانون ، زعيم حركة "اليمين البديل" الأميركي.

وبحسب شبكة "سي بي اس نيوز" أيضا فإن مصير بانون بات على المحك.