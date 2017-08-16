قادة عسكريون أميركيون يؤكدون إدانة الجيش للعنصرية

دان عدد من القادة العسكريين الأميركيين #العنصرية وعدم التسامح بعد التجمع العنيف الذي نظمه منادون بتفوق العرق الأبيض في #فرجينيا.

ولا يتدخل الجيش عادة في الأمور السياسية، وحرص على النأي بنفسه من تظاهرات #النازيين الجدد مؤخرا لأن بعض المتظاهرين كانوا يرتدون الزي العسكري الأميركي أو يضعون شعارات الجيش.

وفي تصريحات، الثلاثاء، قال الرئيس #دونالد_ترمب إن "اليسار البديل" مسؤول جزئيا عن أحداث العنف الدموية التي وقعت في مدينة #شارلوتسفيل بولاية فرجينيا. وقال إن هناك "أشخاصا جيدون في الجانبين".

والأربعاء، كتب الجنرال مارك مايلي، رئيس هيئة أركان الجيش، على " #تويتر" أن "الجيش لا يتسامح مع العنصرية والتطرف أو الكراهية بين صفوفه. فهذا ضد مبادئنا وكل ما نمثله منذ 1775".

"لا مكان للكراهية في الجيش الأميركي"

وبعث قائد المارينز الجنرال روبرت نيلر برسالة بعد تصريحات ترمب وقال: "لا مكان للكراهية العنصرية أو التطرف في #الجيش_الأميركي. مبادئنا الرئيسية هي الشرف والشجاعة والالتزام وهي التي تشكل طريقة عيش وتصرف المارينز".

بدوره أصدر الأميرال جون ريتشاردسون قائد القوات البحرية بيانا، السبت، وصف فيه أحداث شارلوتسفيل بأنها "مخجلة". وقال: "البحرية ستقف دائما ضد عدم التسامح والكراهية".

ولاحقا بعث قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدفين برسالة على "تويتر" أعلن فيها دعم قادة الجيش الآخرين. وقال: "أقف مع رفاقي قادة الجيش في القول إننا دائما أقوى معاً. هذا هو شعار رجال الجو".

والاثنين، أعلن وزير الدفاع الأميركي أنه "حزين للغاية" لما حدث في شارلوتسفيل.

وشوهد رجل في التجمع يؤدي التحية النازية ويرتدي قبعة بيسبول عليها شعار الفرقة 82 المجوقلة.

وسارعت هذه الفرقة إلى النأي بنفسها من أي علاقة مع الرجل، وكتبت على حسابها على "تويتر": "أجدادنا من الفرقة المجوقلة في الحرب العالمية الثانية هبوا إلى أوروبا لهزيمة النازية. نحن نعرف من نحن، ونعرف إرثنا".