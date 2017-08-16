واشنطن ترد على روحاني وتحمل طهران مسؤولية دعم الإرهاب

قالت #السفيرة_الأميركية_بالأمم_المتحدة #نيكي_هيلي ، الثلاثاء، إنه ينبغي #تحميل_إيران_مسؤولية " #إطلاق_صواريخ و #دعم_الإرهاب و #عدم_احترام_حقوق_الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن".

جاء ذلك في معرض رد هيلي على الرئيس الإيراني #حسن_روحاني الذي قال في وقت سابق الثلاثاء إن بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها #النووي مع القوى العالمية "خلال ساعات" إذا فرضت الولايات المتحدة أي #عقوبات جديدة على #طهران .

وقالت هيلي في بيان "لا يمكن السماح لإيران باستخدام #الاتفاق_النووي لاحتجاز العالم رهينة...لا ينبغي أن يصبح الاتفاق النووي ’أكبر من أن يفشل’" مضيفة أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي.

وستسافر هيلي إلى فيينا الأسبوع المقبل لبحث #الأنشطة_النووية_الإيرانية مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة تجريها واشنطن بشأن التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015.