واشنطن تدعو أربع دول لقطع العلاقات مع بيونغ يانغ

دعا نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس الأربعاء، أربعة بلدان في أميركا اللاتينية ( #البرازيل و #المكسيك و #البيرو و #تشيلي ) إلى #قطع_العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع #كوريا_الشمالية .

وقال بنس خلال مؤتمر صحافي في #سانتياغو في تشيلي إلى جانب الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه "إننا ندعو بقوّة، تشيلي والبرازيل والمكسيك والبيرو إلى قطع كلّ العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية".

وأضاف "إذا تواصلت هذه العزلة الاقتصاديّة والدبلوماسيّة، فسيكون لدينا أمل أفضل بالتوصّل إلى حلّ سلمي" للبرنامج النووي الكوري الشمالي.

ولم تردّ الرئيسة التشيليّة على طلب نائب الرئيس الأميركي قطع العلاقات الدبلوماسيّة والتجاريّة مع بيونغ يانغ، لكنّها أعربت عن قلقها إزاء البرنامج البالستي لكوريا الشماليّة.

ودعت الأطراف إلى "تجديد كلّ الجهود الدبلوماسيّة والمحادثات (...) بهدف أن تكون شبه الجزيرة الكوريّة خالية من #الأسلحة_النوويّة ".

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أشاد الأربعاء بالقرار "الحكيم والعقلاني" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أعلن أنه سيجمد مشروع #إطلاق_صواريخ تسقط قرب جزيرة #غوام التابعة للأراضي الأميركية.

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيدا حادا للتوتر في الأسابيع الفائتة بعد نجاح تجربتين نفذتهما كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين عابرين للقارات في انتهاك للحظر الدولي، قادرين بحسب الخبراء على بلوغ الساحل الغربي، وربما الساحل الشرقي، للولايات المتحدة.