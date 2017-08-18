واشنطن: سنحترم معاهدة الدفاع مع اليابان "دون تحفظ"

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، الخميس، إن بلاده ستحترم معاهدة الدفاع مع اليابان "دون تحفظ" بعد محادثات في #واشنطن مع وزيري الخارجية والدفاع اليابانيين تركزت على التهديدات الصاروخية والنووية من #كوريا_الشمالية.



وأكد تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك على أن التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس بالدفاع عن اليابان يشمل جزر سينكاكو المتنازع عليها مع الصين.