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واشنطن: سنحترم معاهدة الدفاع مع اليابان "دون تحفظ"

المصدر: واشنطن - رويترز
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون
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قال وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، الخميس، إن بلاده ستحترم معاهدة الدفاع مع اليابان "دون تحفظ" بعد محادثات في #واشنطن مع وزيري الخارجية والدفاع اليابانيين تركزت على التهديدات الصاروخية والنووية من #كوريا_الشمالية.

وأكد تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك على أن التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس بالدفاع عن اليابان يشمل جزر سينكاكو المتنازع عليها مع الصين.

كلمات دالّة

#تيلرسون, #واشنطن, #كوريا الشمالية

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