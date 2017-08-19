ترمب يشكر بانون على عمله ودوره في الحملة ضد كلينتون

أشاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بكبير خبرائه الاستراتيجيين السابق #ستيف_بانون، اليوم السبت، موجها الشكر له على تويتر على عمله ودوره في حملة الانتخابات الرئاسية ضد منافسته الديمقراطية هيلاري #كلينتون.

وكان ستيف بانون اليميني المتطرف وكبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، قد غادر البيت الأبيض، الجمعة، وسط الضجة التي تحيط بالإدارة الأميركية بسبب تصريحات ترمب حول تجمع دعاة تفوق العرق الأبيض.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم ترمب في بيان "لقد اتفق كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون على أن اليوم سيكون آخر يوم لستيف".

وقال مصدر مطلع على القرار الذي كان قيد البحث منذ فترة، إن بانون منح فرصة لترك المنصب بنفسه. وقال المصدر "الرئيس حسم قراره بشأن الأمر خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "منحوه فرصة للاستقالة وهو على علم بأنه كان سيجبر على ذلك". وكان كيلي يقيم دور بانون في البيت الأبيض.

وبرز دور بانون على سبيل المثال في الأول من حزيران/يونيو الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ، التي تعد أحد الأهداف البارزة في سياسة بانون.