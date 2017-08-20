ماتيس: ترمب اتخذ قراراً حول استراتيجية أفغانستان

أعلن #وزير_الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس، الأحد، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اتخذ قرارا بشأن استراتيجية #الولايات_المتحدة في #أفغانستان بعد عملية مراجعة "شديدة التدقيق بما يكفي".

لكن الوزير لم يقدم تفاصيل بشأن موعد الإعلان عن الاستراتيجية وطبيعة القرار بشأن أفغانستان حيث لا يزال يستعر القتال بعد أكثر من 15 عاما من غزو القوات الأميركية البلد الآسيوي للإطاحة بحركة #طالبان.

وبعد وقت قصير من توليها السلطة في يناير/كانون الثاني، بدأت إدارة ترمب مراجعة للسياسة الأميركية في أفغانستان ووسعتها في وقت لاحق لتكون مراجعة لمنطقة جنوب آسيا.

وقال ماتيس للصحافيين المسافرين معه على متن طائرة عسكرية إلى الأردن: "إنني مرتاح للغاية لكون العملية الاستراتيجية شديدة التدقيق بالدرجة الكافية ولم تتقدم بموقف معد سلفا".

وأضاف: "الرئيس اتخذ قرارا، وكما قال، إنه يرغب أن يكون هو من يعلنه للشعب الأميركي".

وأبلغ مسؤولون أميركيون أنه من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي خيارات تتراوح من انسحاب كامل من أفغانستان إلى زيادة متواضعة في عدد القوات.