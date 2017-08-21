بعد الخلاف.. أميركا "تعلق" منح التأشيرات في روسيا

أعلنت #الولايات_المتحدة، الاثنين، أنها قلصت بشدة خدماتها الخاصة بمنح تأشيرات الدخول في #روسيا بعد أن خفضت #موسكو عدد موظفيها الدبلوماسيين ردا على فرض #واشنطن عقوبات جديدة عليها.

وقالت السفارة الأميركية في روسيا في بيان، إنها ستوقف كل عمليات منح التأشيرات في أنحاء روسيا في 23 أغسطس، ما عدا تأشيرات الهجرة على أن تستأنف في الأول من سبتمبر "على نطاق أقل بكثير".

وتعني هذه الخطوة أن المواطنين الروس الذين يودون زيارة الولايات المتحدة للسياحة سيضطرون للتوجه إلى موسكو ولن يتمكنوا من استخدام قنصليات محلية خارج العاصمة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بتقليل عدد دبلوماسييها وموظفيها الفنيين في بلاده بواقع 755 شخصا بحلول الأول من سبتمبر/أيلول ردا على عقوبات جديدة فرضها الكونغرس الأميركي على موسكو.