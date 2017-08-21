فقدان 10 بحارة أميركيين إثر اصطدام مدمرتهم بناقلة نفط

أعلن الأسطول السابع الأميركي فقد 10 جنود من المدمرة جون إس.مكين، إثر اصطدام #المدمرة الأميركية الاثنين بسفينة #شحن شرقي #سنغافورة ، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بتعرض المدمرة لأضرار من جراء الحادث.

وقالت #البحرية_الأميركية في بيان إن "المدمرة القاذفة للصواريخ يو اس اس جون اس. ماكين (دي دي جي 56) اصطدمت بالسفينة التجارية ألنيك ام سي أثناء إبحارها شرقي مضيقي ملقة وسنغافورة في 21 آب/اغسطس".

وأضافت أن "التقارير الأولية تشير إلى أن جون اس. ماكين أصيبت بأضرار في جانبها الأيسر الخلفي. عمليات البحث والإنقاذ تجري حاليا بالتنسيق مع السلطات المحلية".

وبحسب البيان فقد تم الإبلاغ عن وقوع الحادث في الساعة 5,24 (الاحد 21,24 ت غ) بينما كانت المدمرة تقوم بزيارة روتينية الى ميناء في سنغافورة.