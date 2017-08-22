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أشلاء بشرية في مقصورات مدمرة أميركية

المصدر: سنغافورة – رويترز
المدمرة الأميركية يو إس إس جون مكين بعد اصطدامها في مياه سنغافورة
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قال الأميرال سكوت سويفت قائد أسطول المحيط الهادي الأميركي، الثلاثاء، إن الغواصين عثروا على أشلاء بشرية داخل المدمرة الغارقة جون إس. مكين التي اصطدمت بسفينة تجارية هذا الأسبوع.

وأوضح سويفت للصحافيين في قاعدة تشانجي البحرية في سنغافورة حيث ترسو المدمرة المتضررة إن "الغواصين تمكنوا من العثور على أشلاء بشرية في المقصورات المغلقة خلال بحثهم اليوم".

الناقلة التي اصطدمت بالمدمرة الأميركية في مياه سنغافورة الناقلة التي اصطدمت بالمدمرة الأميركية في مياه سنغافورة

وأشار سويفت إلى أن البحرية الأميركية تعمل على التعرف على هوية جثة عثرت عليها البحرية الماليزية لتعرف ما إذا كانت تعود لأحد البحارة العشرة المفقودين أم لا.

وكان تصادم وقع بين المدمرة جون إس. مكين وناقلة النفط ألنيك إم. سي في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين أثناء توجه المدمرة إلى سنغافورة في زيارة روتينية للميناء ما أحدث فجوة في الجانب الأيسر الخلفي من السفينة الأميركية تدفقت منها المياه إلى بعض المقصورات وبينها غرف نوم طاقم السفينة.

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