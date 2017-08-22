ترمب يمهد الطريق أمام زيادة عدد القوات في أفغانستان

مهد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الطريق الليلة الماضية أمام زيادة عدد القوات الأميركية في #أفغانستان في إطار استراتيجية جديدة للمنطقة متغلبا على شكوكه بشأن القتال في أطول صدام عسكري خاضته الولايات المتحدة.

وقال ترمب في كلمة تلفزيونية في قاعدة عسكرية قرب #واشنطن إن موقفه الجديد يهدف إلى الحيلولة دون تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهابيين المتطرفين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة.

ووسع ترمب سلطة #الجيش_الأميركي بالنسبة لاستهداف القوات المسلحة الأميركية للإرهابيين والشبكات الإجرامية. وقال إن أعداء الولايات المتحدة في أفغانستان" يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك مكان يختبئون فيه.. وليس هناك مكان لا تصل إليه الأسلحة الأميركية".

ولم يحدد ترمب جدولاً زمنياً للمدة التي ستبقى فيها القوات الأميركية في أفغانستان.

كما لم يحدد ترمب عدد الجنود الأميركيين الذين سيتم إرسالهم ولكن لدى وزير الدفاع جيمس ماتيس خططا لإرسال نحو 4 آلاف جندي آخرين إلى جانب 8400 جندي موجودين حاليا في أفغانستان.