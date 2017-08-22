ترمب لكابول: الدعم الأميركي ليس "شيكاً على بياض"

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في كلمة موجهة للشعب حول استراتيجيته حيال #أفغانستان إن الانسحاب سيخلق "فراغاً" يستفيد منه "الإرهابيون".

وأضاف أن القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تحقق #السلام في أفغانستان ولكن القوة التي يتم تطبيقها بشكل استراتيجي تهدف إلى توفير الظروف المناسبة كي تحقق العملية السياسية سلاما دائما، وحذر الرئيس الأميركي من أن الدعم الأميركي ليس "شيكاً على بياض".

وقال ترمب إن على هؤلاء القتلة أن يعرفوا أنهم لا يمكنهم الاختباء في أي مكان، وإن أميركا ستمنع طالبان من السيطرة على أفغانستان.

وحول أعداد القوات الأميركية قال ترمب "لن نتحدث عن أعداد القوات أو خطط النشاط العسكري في المستقبل".

وأشار إلى إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تبقى صامتة بشأن الملاذات الآمنة للمنظمات الإرهابية وطالبان وجماعات أخرى في باكستان تشكل تهديدا للمنطقة، وهدد ترمب باكستان قائلاً: "باكستان ستخسر كثيراً" إذا استمرت في إيواء "إرهابيين".

وعاد الرئيس الأميركي إلى التأكيد على أن أميركا ستواصل دعم الحكومة الأفغانية والأمر يعود إلى الشعب الأفغاني لتحديد مصيره، وأن أميركا لا بد وأن تسعى إلى التوصل لنتيجة مشرفة ودائمة تساوي التضحيات الهائلة التي بُذلت.