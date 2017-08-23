ترمب يبدي تفاؤلاً حذراً بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تفاؤلاً حذراً بشأن احتمال تحسن العلاقات مع #كوريا_الشمالية بعد توتر متصاعد على مدى أشهر بسبب برامجها للأسلحة.



وقال ترمب، أمام الآلاف من مؤيديه خلال تجمع في فينيكس بولاية أريزونا، عن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون: "أحترم حقيقة أنه بدأ يحترمنا. وربما-ليس مرجحاً ولكن ربما- يحدث شيء إيجابي".

من جهتها، أعلنت الشرطة أنها أطلقت رذاذ الفلفل لتفريق محتجين تجمعوا أمام حشد لترمب في مدينة فينكس الثلاثاء بعد رشقها بالحجارة والزجاجات.



ولم تعط الشرطة تقديرات لعدد المحتجين، لكن وسائل الإعلام في أريزونا قالت إنه كان هناك عدة آلاف من المحتجين.



وأشار المتحدث باسم إدارة شرطة فينكس، السارجنت جوناثان هاوارد، إلى أن "الناس في الحشد بدأوا في رشق الشرطة بالحجارة والزجاجات. والشرطة ردت باستخدام رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق الحشد ووقف التعديات".

من جانبها، قالت رئيسة شرطة فينيكس، جيري وليامز، في مؤتمر صحفي، إن أربعة أشخاص اعتقلوا خلال الاحتجاج وإن ثلاثة منهم يواجهون تهمة الاعتداء.



وطالبت الشرطة المحتجين بالتفرق. وانسحب محتجون كثيرون من المكان، في الوقت الذي سعى فيه العشرات من رجال الشرطة لتفريق باقي المحتجين من المنطقة الواقعة وسط المدينة.