حوادث "غامضة" تستهدف 16 أميركيا في كوبا

أعلنت وزارة #الخارجية_الأميركية الخميس أن حوادث "غامضة" أدت إلى ظهور أعراض جسدية على ما لا يقل عن 16 أميركياً على صلة بالسفارة الأميركية في #كوبا فيما وصفته تقارير إعلامية "بهجوم صوتي".



وقالت الوزارة هذا الشهر إن الأميركيين الذين يعملون في السفارة الأميركية في #هافانا ظهرت عليهم أعراض بسبب حوادث غير محددة بدأت في نهاية عام 2016.



إلى ذلك، قال مسؤول بالحكومة الأميركية في أغسطس/آب إن عددا من الزملاء في السفارة الأميركية في هافانا نقلوا إلى الولايات المتحدة بسبب مشكلات في السمع وأعراض أخرى.



وذكرت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت الخميس أن 16 أو أكثر من العاملين الأميركيين وأفراد أسرهم في كوبا ظهرت عليهم بعض الأعراض وأن هذا العدد لم يكن معروفا في السابق. وأضافت "نؤكد أن ما لا يقل عن 16... من أعضاء سفارتنا ظهرت عليهم بعض الأعراض".