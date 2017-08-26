بعد بانون.. مستشار آخر مثير للجدل يغادر البيت الأبيض

أعلن مسؤول في إدارة دونالد #ترمب الجمعة أن سيباستيان #غوركا مستشار الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب، المثير للجدل غادر #البيت_الأبيض.

وكان غوركا مقربا جدا من الاتجاه القومي بقيادة كبير مستشاري ترمب المقال ستيف بانون.

وتناقلت وسائل الإعلام معلومات متناقضة عن رحيل غوركا البالغ من العمر 46 عاماً، وعما إذا كان أقيل من منصبه أو استقال.

وقال مسؤول في إدارة ترمب طالباً عدم كشف هويته إن "سيباستيان غوركا لم يقدم استقالته لكنني أستطيع أن أؤكد أنه لم يعد يعمل للبيت الأبيض".

وكان غوركا اتهم من قبل معارضيه بإقامة علاقات مع مجموعات من #اليمين_المتطرف بينما شكك آخرون بمؤهلاته في مجال مكافحة #الإرهاب.

وكان عدد من أعضاء فريق ترمب غادروا مناصبهم قبل غوركا، بينهم خصوصا مستشار الرئيس الخاص #ستيف_بانون، والناطق باسمه شون سبايسر ومدير الاتصال انتوني سكاراموتشي وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.