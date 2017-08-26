تحطم مروحية عسكرية أميركية قبالة سواحل اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية السبت عن تحطم طائرة #هليكوبتر عسكرية أميركية خلال تدريب قبالة السواحل اليمنية. وقالت في بيان لها إن مروحية بلاك هوك تحطمت بينما كانت في مهمة تدريبية على بعد 20 ميلاً جنوبي الساحل اليمني، وذلك مساء الجمعة 25 أغسطس.

وأضافت أنه تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم في حين ما يزال البحث جاريا عن فرد سادس ما يزال مفقوداً. وأشارت إلى أن تحقيقا سيفتح لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية "عندما وقع الحادث لم تكن الطائرة الهليكوبتر مرتفعة كثيرا فوق المياه".

وتنفذ #الولايات_المتحدة ضربات جوية ضد تنظيم #القاعدة في #اليمن ونفذت ما لا يقل عن 80 ضربة منذ نهاية فبراير شباط. واستخدم عدد قليل من العمليات قوات خاصة بما في ذلك عملية في يناير أدت إلى مقتل أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية.

