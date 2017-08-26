ترمب يعفو عن شريف سابق أدين بملاحقة المهاجرين

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الجمعة، عفوا عن الشريف، قائد الشرطة المحلية السابق، #جو_اربايو (85 عاما) الذي أدين لإفراطه في مطاردة المهاجرين السريين.

وقال #البيت_الأبيض في بيان إن "الرئيس دونالد جي ترمب منح العفو الرئاسي إلى جو اربايو القائد السابق لشرطة ماريكوبا في (ولاية) اريزونا".

وأضاف أن "الشريف جو اربايو يبلغ من العمر اليوم 85 عاما وبعد خمسين عاما من الخدمة الرائعة لبلدين، يستحق عفوا رئاسيا".

وأكد #الرئيس_الأميركي في تغريدة، مساء الجمعة، أن أربايو "امن الحماية لاريزونا!"، ووصفه بأنه "وطني".

I am pleased to inform you that I have just granted a full Pardon to 85 year old American patriot Sheriff Joe Arpaio. He kept Arizona safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

واستخدم اربايو، "تويتر"، أيضا للتعبير عن شكره للرئيس. وقال: "يشرفني ذلك وأشعر بامتنان كبير للرئيس". وأضاف: "أنتظر بفارغ الصبر وضع هذا الملف ورائي والمساعدة على إعادة العظمة لأميركا"، وهو شعار ترمب.

وأضاف الشريف السابق في تغريدة ثانية: "شكرا دونالد ترمب لتفهمك لما كانت عليه ادانتي في الحقيقة: اضطهاد من قبل موالين لادارة (الرئيس السابق باراك) اوباما في وزارة العدل".

وكان جو اربايو ادين في نهاية تموز/يوليو بمخالفة امر قاض فيدرالي يمنعه من القيام بدورياته التمييزية.

وكان ترمب سأل الحشد في تجمع، الثلاثاء، بولاية #اريزونا ما اذا كان اربايو قد ادين لانه "قام بعمله"، وصفق له الحضور بحرارة. الا انه تخلى عن الاعلان عن العفو الذي كان متوقعا في هذا التجمع خوفا من ان يؤدي الى تظاهرات وتوتر.