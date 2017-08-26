هارفي" العنيف يضرب تكساس.. وترمب يغرد معلنا الطوارئ

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية أن #الإعصار العنيف #هارفي بدأ مساء الجمعة باجتياح سواحل #تكساس إثر دخوله البر الأميركي من نقطة تبعد حوالي 50 كلم شرق مدينة كوربوس كريستي، محذرة من خطر تسببه بـ"فيضانات كارثية".

وقبيل وصوله إلى السواحل الأميركية ازداد هارفي قوة ليصبح إعصاراً من الدرجة الرابعة، على سلم تصاعدي من خمس درجات، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب حالة الطوارئ الطبيعية بطلب من حاكم تكساس، في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفدرالية في مواجهة الإعصار.

وقال ترمب في تغريدة إنه "بناء على طلب حاكم تكساس فقد وقعت قرار إعلان حالة الطوارئ الطبيعية الذي يطلق العنان للمساعدة الحكومية بكامل قوتها!".

I have spoken w/ @GovAbbott of Texas and @LouisianaGov Edwards. Closely monitoring #HurricaneHarvey developments & here to assist as needed. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2017

فيضانات كارثية

وكان "هارفي" ازداد قوة في الساعات الماضية، إلا أن الخطر الأكبر لا يتمثل في الإعصار نفسه بل بكمية المتساقطات الضخمة التي يتوقع أن يتسبب بها والتي تخشى السلطات أن تؤدي إلى فيضانات كارثية.

ويتوقع أن يؤدي الإعصار إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق إلى 1,2 متر، كما يتوقع أن يتسبب بارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار في بعض الأماكن، بحسب مراكز الأرصاد الجوية.