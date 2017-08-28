تعرف على مرشح ترمب لمنصب سفير واشنطن في الرياض

نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصادر قولها، إنه من المرجح تعيين ديفيد يوربان، الذي لعب دوراً مهماً في تحقيق دونالد #ترمب فوزاً مؤثراً في ولاية بنسيلفانيا خلال الانتخابات الأميركية، سفيراً لـ #واشنطن لدى المملكة العربية #السعودية.

ويشغل يوربان حالياً منصب رئيس مجموعة "أميركان كونتيننتال" في واشنطن، والتي تعمل في مجال العلاقات العامة. وسبق له العمل مديراً لمكتب السيناتور الراحل أريلن سبيكتر. كما شارك في عملية عاصفة الصحراء في العراق.

وسبق ليوربان أيضاً أن قام بتمثيل عدة شركات عملاقة، أبرزها جنرال ديناميك وغولدمان ساكس.

وبعد الانتخابات الأميركية، توقع خبراء أن يتم تعيين يوربان خلفاً لرينس بريبوس في رئاسة اللجنة القومية للحزب الجمهوري.

كما توقع موقع أكسيوس أواخر أيار/مايو، أن يعين ترمب يوربان في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وعادة ما يتم ترشيح يوربان للكثير من المناصب المهمة حالما تشغر في إدارة الرئيس الأميركي.

وأوضحت الشبكة أن وثائق ترشيح يوربان لمنصبه في السعودية لم ترسل بعد إلى #الكونغرس للمصادقة.