صدامات في بيركلي بين مؤيدين لترمب ومعارضين له

دارت صدامات في مدينة #بيركلي بولاية #كاليفورنيا الأحد بين مؤيدين للرئيس دونالد ترمب وآلاف آخرين مناهضين له نزلوا للتظاهر ضدهم لكنهم ما لبثوا أن اشتبكوا معهم لتنتهي المواجهة باعتقال قوات الأمن حوالي 15 شخصا، بحسب الشرطة.

والتظاهرة التي بدأت سلمية تحولت قرابة الساعة 12:00 (19:00 بالتوقيت المحلي) إلى اشتباكات بين المعسكرين في منتزه "لوثر كينغ جونيور" الذي أغلق أمام العامة.

وبدأت الصدامات حين قام مئات الناشطين "المناهضين للفاشية" والذين ارتدوا ملابس سوداء باجتياز الحواجز التي وضعتها الشرطة للفصل بينهم وبين التظاهرة المؤيدة للرئيس وشعارها "ضد الماركسية في أميركا" والتي كان عدد المشاركين فيها أقل بقليل من عدد المشاركين في التظاهرة المضادة.

وعمد المشاركون في التظاهرة المضادة إلى تطويق مؤيدي #ترمب.

وقالت الشرطة التي اقتادت عددا من أنصار الرئيس ممن كانت وجوههم مغطاة إلى خارج المنتزه، إنها اعتقلت 14 شخصا، غالبيتهم لانتهاكهم حظر ارتداء أقنعة أو لحملهم هراوات أو أسلحة بدائية أخرى. ولم توضح الشرطة كم عدد الموقوفين من كل معسكر.

وأفاد مصور وكالة وكالة "فرانس برس" أن زعيم حركة "باتريوت براير" (الصلاة القومية) اليمينية المتطرف أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها ضده مشاركون في التظاهرة المضادة.

وقالت الشرطة إن القسم الأكبر من المتظاهرين الذين بلغ عددهم في ذروة التظاهرة حوالي 4000متظاهر تفرقوا في الساعة 15:30 (22:30 يتوقيت غرينتش).