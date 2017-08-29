ترمب يرد على صاروخ بيونغ يانغ: كل الخيارات مطروحة

حذر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، #كوريا_الشمالية مرة جديدة، الثلاثاء، مؤكدا أن "كل الخيارات مطروحة" بعد إطلاق #بيونغ_يانغ صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان.

وقال تراب في بيان أصدره البيت الأبيض إن "العالم تلقى بوضوح شديد الرسالة الأخيرة لكوريا الشمالية: أثبت هذا النظام ازدراءه بجيرانه وبجميع أعضاء الأمم المتحدة وبأبسط معايير التصرف الدولي المقبول".

وأضاف أن "الأعمال المهددة والمزعزعة للاستقرار لا تؤدي سوى إلى زيادة عزلة النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم. كل الخيارات مطروحة".

ويعتبر إطلاق الصاروخ، فجر الثلاثاء، والذي سقط في البحر بعدما حلق فوق اليابان تصعيدا كبيرا.

وتابع البيت الأبيض أن ترمب اتصل بعد إطلاق الصاروخ برئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي واتفقا على "تكثيف الضغط" على كوريا الشمالية.

وسبق أن هدد الرئيس الأميركي عدة مرات باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا لم توقف برامجها النووية والباليستية، لكن حتى الآن اكتفت #واشنطن بالقيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع #كوريا_الجنوبية.

ويشدد الخبراء على مخاطر عالية نشوب حرب في المنطقة في حال القيام بعمل عسكري ضد بيونغ يانغ.

ويعقد مجلس الأمن الدولي بعد الظهر جلسة طارئة بطلب من واشنطن وطوكيو.