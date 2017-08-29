ترمب: التعافي من الإعصار هارفي سيكون باهظا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين إن جهود التعافي من آثار الإعصار #هارفي ستكون باهظة للغاية، موضحا أنه سيتحدث إلى الكونغرس بشأن المسألة بينما يستعد لزيارة المنطقة المنكوبة.

وفي تصريح للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أشاد ترمب بالجهود التي بذلها أبناء ولاية تكساس لإنقاذ ضحايا العاصفة من المناطق التي غمرتها المياه في هيوستون وغيرها بعد تسجيل منسوب قياسي من الأمطار الناجمة عن هارفي.

وأضاف "نحن نتواصل مع الكونغرس. وكما تعلمون سوف يكون وضعا مكلفا للغاية".

ويزور ترمب تكساس الثلاثاء. وقال إنه ربما يعود يوم السبت وقد يتوقف في ولاية لويزيانا، حيث تهطل أمطار حاليا جراء العاصفة.