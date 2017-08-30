بعد صهره.. ابن ترمب البكر أمام الكونغرس

من المتوقع أن يمثل النجل البكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام لجنة بالكونغرس تحقق في تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترمب الانتخابية و #روسيا العام 2016، بحسب ما علم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن النجل البكر لترمب، دونالد جون ترمب جونيور، البالغ من العمر 39 عاماً، وافق على الإدلاء بشهادة أمام محققي اللجنة خلال جلسة مغلقة لم يحدد تاريخها.

كما وافق نجله على تقديم وثائق طلبتها اللجنة، على ما أعلن في بيان مشترك رئيس اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والسيناتورة الديمقراطية ديان فينشتاين.

وكان صهر ترمب، جاريد #كوشنر، أجاب أيضاً في تموز/يوليو عن أسئلة حول صلاته بروسيا قبل وبعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أمام لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.

