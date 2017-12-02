ترمب يقطع الشك باليقين: تيلرسون باقٍ

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية ريكس #تيلرسون "ليس في طريقه إلى التنحي"، نافياً معلومات حول تعديل وشيك أثير في اليوم السابق.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر إن "تكهنات وسائل الإعلام بأنني طردت ريكس تيلرسون أو أنه سيغادر قريبا هي أخبار كاذبة. فهو باقٍ رغم الخلافات حول مواضيع معينة (كلمتي هي الفصل)، ونحن نعمل معاً بشكل جيد، وأميركا تحظى بالاحترام مرة أخرى".

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد نفى في وقت سابق، الجمعة التكهنات حول نية الرئيس الأميركي إقالته قريبا من منصبه، قائلاً بأنها "مضحكة".

بدوره رد البيت الأبيض على تكهنات الخميس حول تغيير وشيك قد يطال تيلرسون، مؤكداً أن الأخير ما زال في منصبه، مشيراً إلى عدم وجود "أي إعلان في هذه المرحلة".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، سارة ساندرز، في بيان "ليس هناك أي إعلان في هذه المرحلة. يواصل تيلرسون تولي وزارة الخارجية، والحكومة برمتها تركز على نهاية هذه السنة الأولى الناجحة بشكل كبير لإدارة ترمب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت في وقت سابق الخميس أن البيت الأبيض يفكر في تعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) #مايك_بومبيو وزيراً للخارجية قريبا خلفا لتيلرسون.