رسالة قوية من مدير مخابرات أميركا إلى سليماني

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، مايك بومبيو، السبت، أنه بعث رسالة لقائد "قوات القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقادة الإيرانيين للتعبير عن قلقه بشأن سلوك إيران الذي ينطوي على تهديد بشكل متزايد في العراق.

وقال بومبيو، خلال ندوة في منتدى ريغان السنوي للدفاع في جنوب كاليفورنيا، إنه بعث الرسالة، بعد أن أشار "قائد عسكري إيراني كبير" إلى أن القوات التي تحت إمرته قد تهاجم #القوات_الأميركية في العراق، ولم يذكر تاريخاً.

وأضاف بومبيو "ما كنا نتحدث عنه في هذه الرسالة هو أننا سنحمله ونحمل إيران مسؤولية أي هجمات على المصالح الأميركية في #العراق من قبل القوات الخاضعة لسيطرتهم".

وأضاف "نريد أن نتأكد من أنه والقيادة في #إيران يتفهمان ذلك بطريقة واضحة وضوح الشمس".

وذكر بومبيو الذي تولى قيادة المخابرات المركزية في كانون الثاني/يناير أن #سليماني، الذي يتولى قيادة العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، رفض فتح الرسالة.