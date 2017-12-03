كوشنر: ترمب ما زال يدرس موضوع نقل السفارة للقدس

أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب وصهره، اليوم الأحد، أن ترمب لم يتخذ حتى الآن قرارا بخصوص الاعتراف رسميا بـ #القدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى هناك، وهو قرار يتوقع البعض إعلانه يوم الأربعاء.

وقال كوشنر في مؤتمر سنوي عن السياسات الأميركية في الشرق الأوسط نظمه "معهد بروكنجز للأبحاث" في واشنطن، إن #ترمب "لا يزال يدرس الكثير من الحقائق المختلفة، وحينما يتخذ قراره سيكون هو من يبلغكم به وليس أنا".

ولم يدحض #كوشنر فكرة وجود خطة أميركية لسلام فلسطيني-إسرائيلي، لكنه لم يفد بأي تفاصيل عنها، مشدداً على أن "لا موعد زمنيا محددا للتوصل إلى حل". واعتبر كوشنر أن أولويات السياسة الخارجية الأميركية هي السلام والازدهار.

تجدر الإشارة إلى أن كوشنر في كلمته، التي استغرقت 30 دقيقة، لم يذكر #حل_الدولتين أو حتى كلمة "الدولتين".