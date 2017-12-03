"الاتصال بالروس" يطيح بكبير محققي ABC نيوز

قالت قناة إيه.بي.سي نيوز، السبت، إنها أوقفت بريان روس كبير مراسليها الاستقصائيين، بسبب خطأ في تغطيته عن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين، ما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية والدولار يوم الجمعة.



وأعلنت القناة في بيان "نعبر عن عميق أسفنا ونعتذر عن أي خطأ فادح تسببنا فيه بالأمس.. ونتيجة لتغطيتنا المتواصلة خلال الساعات التي تلت ذلك فقد قررنا أن المعلومات كانت خاطئة، وقمنا بتصويب الخطأ على الهواء وعلى الموقع الإلكتروني".



وأضافت إيه.بي.سي نيوز التي تمتلكها شركة والت ديزني "يسري من الآن وقف بريان روس لأربعة أسابيع بدون أجر".



وأقر فلين بالكذب على #مكتب_التحقيقات_الاتحادي عن اتصالاته بروسيا ووافق على التعاون مع الادعاء، فيما يتعلق بتصرفات الدائرة المقربة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل توليه السلطة.



وكانت إيه.بي.سي نيوز قد نقلت عن مصدر موثوق به إن #فلين كان مستعداً للشهادة بأن ترمب أمره بالاتصال مع الروس عندما كان مرشحاً رئاسياً.



وتراجعت جميع مؤشرات وول ستريت بأكثر من واحد بالمئة بعد التقرير.



وصوبت إيه.بي.سي نيوز التصريحات فيما بعد وقالت إن المصدر أوضح أن ترامب عهد لفلين و"دائرة صغيرة من كبار المستشارين" بإيجاد طرق لتحسين العلاقات مع روسيا والنقاط الساخنة الأخرى خلال حملة الرئاسة.



وقالت القناة "بعد فترة قصيرة من الانتخابات وجه الرئيس المنتخب #ترمب فلين بالاتصال مع مسؤولين روس حول موضوعات من بينها العمل معا ضد تنظيم داعش".