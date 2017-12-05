المحكمة العليا تجيز تنفيذ أمر ترمب حول حظر السفر كاملاً

سمحت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين بالتطبيق الكامل للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويهدف بشكل خاص إلى منع دخول المهاجرين من سبعة بلدان إلى #الولايات_المتحدة.

وكان قاض في هاواي قد علّق بوقت سابق هذا المرسوم بنسخته الثالثة، معتبرا أنه لم يشرح بوضوح كيف سيضرّ دخول هؤلاء #المهاجرين "بمصالح الولايات المتحدة".

وكانت النسخة الثالثة من هذا المرسوم والتي تم توقيعها في 24 ايلول/سبتمبر تمنع بشكل دائم عبور الحدود الأميركية على المتحدرين من سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) وتعلّق أيضا دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين إلى الولايات المتحدة.

وأهدت المحكمة العليا الأميركية نصرا لترمب بسماحها بدخول أحدث أمر له بخصوص حظر السفر حيز التنفيذ بشكل كامل، حتى رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أقل درجة.

ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارة #ترمب برفع إنذارين قضائيين فرضتهما محكمتان أقل درجة عرقلا جزئيا #حظر_السفر وهو ثالث نسخة من أمر لحظر السفر أصدره ترمب للمرة الأولى بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017.