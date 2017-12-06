تيلرسون: ترمب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، أن الرئيس دونالد ترمب الذي سيصدر إعلانا، الأربعاء، يتوقع أن يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، "ملتزم بشدة" بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف الأطلسي في #بروكسل، إن #ترمب "ملتزم بشدة بعملية #السلام في الشرق الأوسط"، مضيفا "ما زلنا على قناعة بأن هناك فرصة جيدة لإحلال السلام، والرئيس لديه فريق يعمل بصورة حثيثة من أجل ذلك".

ورفض تيلرسون الخوض في تفاصيل بشأن خطط لنقل السفارة الأميركية إلى #القدس.

هذا وكان مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية قالوا إن الرئيس دونالد #ترمب، سيتحدث في خطاب من البيت الأبيض، الأربعاء، على الساعة الواحدة بتوقيت واشنطن(9 بتوقيت السعودية)، ليعلن أن إدارته تعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، دون أن يحدد القدس الغربية أو الشرقية، وسيكون بهذا أول رئيس أميركي يتخذ قراراً اعتبرته الإدارات السابقة مقوضاً لعمليه السلام.

وأوضح المسؤول أن ترمب ارتكز على اعتبارين في قراره، الأول "المكانة التاريخية للقدس باعتبارها عاصمة تاريخية للشعب اليهودي على مدى آلاف السنين"، وهي الحجة الإسرائيلية، و"اعتبار القدس مكان الحكومة الإسرائيلية ومعظم وزارتها موجودة هناك منذ قيامها عام 1948".