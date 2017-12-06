شاهد خطاب ترمب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بالقدس رسميا عاصمة لإسرائيل، وأمر بالتحضير لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وقال ترمب: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكدا أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها".

ودعا الرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى "الهدوء" و"التسامح" بعد أن أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن نائبه مايك بنس سيتوجه إلى الشرق الأوسط "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال ترمب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض "اليوم ندعو إلى الهدوء وإلى الاعتدال، ولكي تعلو أصوات التسامح على أصوات الكراهية".