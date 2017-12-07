بغداد تستدعي السفير الأميركي بسبب "قرار القدس"

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأميركي في بغداد احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن القدس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان، إن الخارجية "تستدعي السفير الأميركي لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس".

وطالبت الحكومة العراقية، في وقت سابق الخميس، إدارة ترمب بالتراجع عن قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، "لتفادي تأجيج الإرهاب".



وجاء في بيان للحكومة "نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على استقرار المنطقة والعالم".



وأضاف البيان "على #الإدارة_الأميركية التراجع عن هذا القرار المجحف، لإيقاف تصعيد خطير يؤدي إلى التطرف، وخلق أجواء تساعد على الإرهاب".

واعتبر الرئيس الأميركي، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وأضاف ترمب: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها".