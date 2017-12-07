روسيا: كوريا الشمالية ترغب بمحادثات مباشرة مع أميركا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن #كوريا_الشمالية تريد إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للحصول على ضمانات بشأن أمنها من واشنطن، حسب ما نقلته وكالات روسية.

ونقلت الوكالات أيضاً عن لافروف قوله إنه أبلغ نظيره الأميركي ريكس تيلرسون رغبة #بيونغ_يانغ في إجراء محادثات مباشرة عندما التقى الوزيران على هامش مؤتمر في فيينا اليوم الخميس.

ونقلت انترفاكس عن لافروف قوله "نعلم أن #كوريا الشمالية تريد في المقام الأول التحدث إلى #الولايات_المتحدة بشأن الحصول على ضمانات لأمنها. نحن مستعدون لمساندة ذلك.. مستعدون للمشاركة في تسهيل إجراء مثل تلك المفاوضات".

وأضاف: "زملاؤنا الأميركيون، بما في ذلك ريكس تيلرسون، وصلهم ذلك".