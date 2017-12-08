أميركا: نائبة مستشار الأمن القومي تترك منصبها مطلع 2018

أعلن #البيت_الأبيض، اليوم الجمعة، أن #دينا_باول نائبة مستشار الأمن القومي بالإدارة الأميركية تعتزم الاستقالة من منصبها مطلع العام الجديد.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن دينا #باول كانت تخطط دوما للبقاء لمدة عام قبل العودة إلى نيويورك، وإنها ستستمر "في دعم برنامج (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وشؤون الشرق الأوسط".

ويتوقع أن تستمر باول في التعاون مع الإدارة بشأن قضايا سياسات الشرق الأوسط من خارج البيت الأبيض.

وقال مستشار الأمن القومي إتش آر #ماكماستر في بيان إن باول "كانت عضوا ذا قيمة كبيرة ضمن فريق ترمب" و"قامت بجهود لاستعادة كفاءة بلادنا الاستراتيجية".

وأضاف "جميعنا يتطلع إلى استمرار العمل معها، وهي تمضي قدما في دعم مساعي هذه الإدارة بشأن السلام في الشرق الأوسط وقضايا أخرى".