الكونغرس يقر تمويلا مؤقتا ويتفادى شل الإدارة عن العمل

أقر #الكونغرس الأميركي، الخميس، تشريعا لتمويل الحكومة حتى 22 ديسمبر/كانون الأول، وذلك لتفادي موعد نهائي ينقضي عند منتصف ليل الجمعة.

وفي تصويت جاء بموافقة 235 نائبا ومعارضة 193، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون، وسارع بإرساله إلى مجلس الشيوخ الذي وافق عليه بواقع 81 صوتا مقابل 14 وأرسله بدوره إلى الرئيس دونالد #ترمب ليوقعه قانونا.

وفي حين جرى تفادي توقف الوكالات الحكومية عن العمل، فسيتعين على الكونغرس وترمب الآن التوصل إلى اتفاق لإبقاء الحكومة تعمل بعد 22 ديسمبر/كانون الأول.

وأتى التصويت الإيجابي، الخميس، بفضل حصول التشريع على دعم غالبية الجمهوريين تقريبا. أما المعارضة الديمقراطية فكانت منقسمة حيال المسألة. وصوت الديمقراطيون في مجلس النواب بغالبيتهم ضد هذا التشريع، فيما أيدته غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.