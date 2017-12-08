روسيا: مستعدون لمحادثات مع أميركا لإنقاذ معاهدة أسلحة

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إنها على استعداد لإجراء محادثات مع #الولايات_المتحدة لمحاولة الإبقاء على معاهدة مهمة للأسلحة ساعدت في إنهاء الحرب الباردة، وأضافت أن موسكو ستمتثل لالتزاماتها إذا ما فعلت واشنطن.

وكانت الوزارة تشير إلى معاهدة #الأسلحة_النووية متوسطة المدى التي أبرمت عام 1987 وحظرت كل الصواريخ النووية والتقليدية السوفيتية والأميركية القصيرة والمتوسطة المدى التي تطلق من الأرض.

ونشر بيان الوزارة في الذكرى الثلاثين لتوقيع المعاهدة.

كما أعربت الوزارة أن #موسكو على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المشاكل المتعلقة بالمعاهدة، لكنها تعتبر "لغة الإنذارات" ومحاولات الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات أمر غير مقبول.