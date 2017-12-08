محمود عباس: أميركا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام

أكد الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس في بيان "نجدد رفضنا للموقف الأميركي تجاه مدينة #القدس.. بهذا الموقف لم تعد الولايات المتحدة مؤهلة لرعاية عملية السلام".

ورحّب #عباس بالإجماع الدولي الكبير المندد بالقرار الأميركي، والذي شهدته جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء اليوم الجمعة، لمناقشة القرار الأميركي.

وشدد عباس على أن هذا الإجماع على رفض القرار الأميركي "هو بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة #فلسطين".

كما أكد على الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار، مضيفاً أنه سيواصل جهوده واتصالاته ومساعيه للتصدي لهذا القرار.