صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على قرار القدس

أدى مئات المسلمين صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على اعتبار الرئيس دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

وبدعوة من منظمات أميركية مسلمة، احتشد المصلون في منتزه "لافاييت سكوير" الصغير الواقع قبالة البيت الأبيض، حيث مدوا سجادات الصلاة.

واعتمر قسم من المتظاهرين الكوفية الفلسطينية، بينما لف آخرون أعناقهم بالعلم الفلسطيني، في حين رفع بعضهم لافتات تندد بالاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة.

وقال نهاد عوض، المدير العام لمجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية، إن ترمب "لا يمتلك ذرة تراب من أرض القدس أو فلسطين، هو يمتلك أبراج ترمب، وبإمكانه أن يعطيها للإسرائيليين".

من جهته قال أحد المتظاهرين ويدعى زيد الحراشة إن اعتراف دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل "لا يخدم السلام بل سيؤدي إلى مزيد من الفوضى، لقد قضى على كل ما يمكن أن يجلب السلام".

وتظاهر عشرات الآلاف، الجمعة، في عدد من الدول العربية والإسلامية، منددين باعتبار ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، ومعبرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

ووقع ترمب مساء الأربعاء قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، في خطوة أثارت غضب الدول العربية والإسلامية ولقيت رفضاً دولياً.

ويشكل وضع القدس أحد أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في حين يطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.