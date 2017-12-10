خطأ بتاريخ في تقرير لـ"سي. إن. إن" يغضب ترمب

شنَّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، هجوما جديدا على قنوات التلفزيون الأميركية، متهماً #سي_إن_إن خصوصا بأنها شنت هجوما "غادرا" عليه من خلال تقرير خاطئ.

وفي سلسلة تغريدات صباحية، هاجم #ترمب "سي إن إن (الأخبار الكاذبة) التي اقترفت خطأ غادرا ومتعمدا أمس"، الجمعة.

وأضاف: "لقد ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود كما حدث مع المعزول جدا براين روس في ايه بي سي نيوز"، في إشارة إلى صحافي علقت مهماته بسبب #خبر_مغلوط.

CNN’S slogan is CNN, THE MOST TRUSTED NAME IN NEWS. Everyone knows this is not true, that this could, in fact, be a fraud on the American Public. There are many outlets that are far more trusted than Fake News CNN. Their slogan should be CNN, THE LEAST TRUSTED NAME IN NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2017

وكان ترمب انتقد بشدة الجمعة في خطاب بفلوريدا وسائل الإعلام، وشدد على خطأ في معالجة خبر من قناة #ايه_بي_سي. وقال: "أرأيتم كم التصحيحات التي قامت بها القناة؟ لقد اعتذروا على كل الأصعدة".

ويهاجم ترمب بانتظام وسائل الإعلام الأميركية الكبرى سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، منددا بما يسميه "أخبارا كاذبة" (فايك نيوز).

وكانت قناة "سي. إن. إن" ذكرت الجمعة أن الرئيس ونجله الأكبر تلقيا رسالة إلكترونية تتضمن عنوانا إلكترونيا ومفتاح إزالة تشفير يتيح الدخول إلى وثائق مقرصنة للحزب الديمقراطي على موقع #ويكيليكس وذلك قبل نشرها للجمهور.

لكن التسلسل الزمني للقناة كان خاطئا. وسرعان ما بثت القناة تصحيحا، موضحةً أن الرسالة الإلكترونية تعود إلى 14 أيلول/سبتمبر 2016 وليس 4 أيلول/سبتمبر 2016 كما بثت خطأ أي أن الرسالة كانت غداة نشر الوثائق على موقع ويكيليكس.

وقال ترمب في تغريدة معلقا: "تابعوا إذا كانت سي ان ان ستطرد المسؤولين عن ذلك أم ما إذا كان الأمر محض عدم كفاءة".

Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2017

وفي حزيران/يونيو 2017 استقال ثلاثة من صحافيي القناة إثر خطأ بشأن مستشار لترمب.

من جهتها جمدت "ايه. بي. سي" مؤخرا عمل صحافي الاستقصاء براين روس إثر إيراده خطأ أن ترمب أسدى تعليمات لمستشاره مايكل فلين بالاتصال بروسيا قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016. لكنه في الواقع فعل ذلك إثر الانتخابات.

واعتبر ترمب في تغريدة السبت أن روس يجب "أن يطرد فورا".