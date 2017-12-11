شاهد لحظة وقوع تفجير مانهاتن.. وصورة مزعومة للانتحاري

أوردت وسائل إعلام أميركية الاثنين فيديو التقطته كاميرات مراقبة من داخل أحد أنفاق المترو في مانهاتن، حيث وقع تفجير صباحاً، أدى إلى اعتقال شاب انتحاري يبلغ من العمر 27 عاماً، فشل على ما يبدو في تفجير حزامه الناسف بالكامل، بحسب ما أكدت مراسلة العربية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الأميركية صورة للشاب الانتحاري الذي أفيد بأنه من بنغلاديش ومن سكان بروكلين، يدعى عقائد الله، وقد بدا ملقى على الأرض وعلى خصره ما يشبه الحزام الناسف.

إلى ذلك، أعلن مفوض شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي لاحقاً أن الشاب المعتقل كان يحمل حزاما ناسفاً، وقد أدى الانفجار الجزئي إلى إصابة 3 أشخاص كانوا على مقربة من المهاجم الذي أصيب بإصابات بالغة. وأضاف أن الشرطة تجمع أقوال بعض الشهود.

كما لفتت السلطات في نيويورك إلى ان الانتحاري كان ينوي التوجه إلى #تايمز_سكوير .وأضافت إلى أن بياناً سبق أن صدر عن هذا الشاب، دون أن توضح إن كان هذا البيان مبايعة أو اعلان بتبعيته إلى أحد التنظيمات الإرهابية.

ووقع الانفجار في ساعة الذروة بعيد الـ 7,30 بالقرب من محطة بورت أوثوريتي القريبة من ساحة تايمز سكوير.

وكانت مراسلة العربية أشارت إلى أنه تم اعتقال مشتبه به واحد يبلغ الـ 27 من العمر، وهو المصاب الوحيد حتى الآن. كما أشارت إلى أنه كان يرتدي حزاماً ناسفاً لم ينفجر إلا جزء صغير منه.

إلى ذلك، أفادت المعلومات الأولية بحسب مراسلة العربية إلى أن المنفذ سكن في بروكلين لـ ٧ سنوات.