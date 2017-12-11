تفجير وسط مانهاتن.. واعتقال المنفذ مرتديا حزاما ناسفا

أعلنت سلطات نيويورك اعتقال منفذ هجوم مانهاتن مصابا إصابات بالغة وبحوزته قنبلة يدوية والعثور معه على حزام ناسف. كما أفادت بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة.

من جهته، قال حاكم نيويورك، إن عملية مانهاتن هجوم إرهابي فاشل، وإن القنبلة كانت بدائية الصنع.

وكشفت السلطات عن هوية منفذ الهجوم واسمه عقائد الله (27 عاما) من بنغلاديش ويسكن في بروكلين.

وقال مسؤول أمني للأسوشيتد برس، إن رجلا كان يحمل قنبلة أنبوبية عندما انفجرت على رصيف بمحطة مترو أنفاق قرب منطقة تايمز سكوير في مانهاتن، ما أدى إلى إصابة المشتبه به وشخص آخر على الرصيف في ذروة ساعة الذروة الصباحية.

وكانت تتم معالجة الشخص على الرصيف من إصابات غير مهددة للحياة.

كما تعرض شخص آخر على الرصيف لإصابات غير مهددة للحياة.

وظهرت أول صورة واضحة لعقائد الله الذي تم نقله الى مستشفى Bellevue في نيوريورك، حيث كان يقيم بحي بروكلين فيها، للعلاج من حروق أصابته في يديه وتمزقات بجلده، وتنقلها "ألعربية.نت" عن موقع صحيفة "نيويورك بوست" التي ذكرت أن ِAkayed Ullah المقيم مهاجرا منذ 7 سنوات في الولايات المتحدة "هو من أنصار داعش" ومتأثر بالتنظيم المتطرف.

وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا عن الحادث.

ووقع الانفجار حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى استجابة طوارئ واسعة النطاق من قبل شرطة ودائرة إطفاء نيويورك فوق الأرض وتحتها، ما أربك خدمة مترو الأنفاق والحافلات في محطة الحافلات القريبة.

وكتبت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز على موقع تويتر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ بوقوع الانفجار.

مقطع مصور من فوق "مفترق طرق العالم" أظهر صفوفا من مركبات الشرطة والطوارئ، وأضواؤها تومض، في الشوارع ولا حركة مرور أخرى.

وتم إغلاق كل شيء حول محطة الحافلات في منطقة الشارع الثاني والأربعين، وهو مشهد سريالي لتوقف حركة المرور في ما هي عادة ساعة الذروة الصاخبة.

الحافلات الخاصة بشركة نيو جيرزي ترانزيت التي كانت متوجهة إلى المحطة تم تحويل مسارها إلى مواقع أخرى بعد الانفجار.

وذكرت نيو جيرزي ترانزيت أن الحافلات تقل الركاب إلى مدينتي سيكوكس وهوبوكين. ومن هناك يمكنهم استقلال القطارات أو خط المواصلات العامة إلى المدينة.

القطارات وخط المواصلات العامة والسكك الحديدية الخفيفة والعبارات تقبل تذاكر الحافلات إلى نيويورك.

وأعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، أن "انفجارا مجهول المصدر" وقع صباح الاثنين في وسط #مانهاتن قرب محطة بورت أوثوريتي للحافلات.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح. لكن وسائل إعلام أخرى تؤكد أن المصاب الوحيد هو منفذ الهجوم.

وأفادت مراسلة "الحدث" باعتقال شخص مصاب كان يحمل متفجرات.

وأعلن #البيت_الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالانفجار.

The scenes in #Manhattan right now. Remain vigilant and safe everyone. pic.twitter.com/zb5Ac4MArI — Shmuli Brown (@UniRabbi) ١١ ديسمبر، ٢٠١٧

ووقع الحادث بالقرب من الشارع 42 على الجادة الثامنة في مانهاتن، في مكان ليس بعيدا عن ساحة تايمز سكوير.

وأكدت الشرطة وأجهزة الإطفاء أنها متواجدة في المكان.

وتسبب ذلك في تأخيرات لبعض خطوط المترو التي تمر تحت محطة الحافلات.

وأجلت السلطات بعض الركاب كإجراء وقائي.