نار الغابات مستمرة.. وفيديو مؤثر يشعل كاليفورنيا

لا تزال حرائق الغابات التي بدأت منذ الرابع من ديسمبر تقلق الأميركيين. فيوم الأحد اندلعت نيران ضخمة على الحافة الغربية لأكبر حرائق للغابات وأكثرها تدميراً في جنوب كاليفورنيا، ما دفع السكان للفرار نتيجة لانتشار النيران في الوديان والتلال باتجاه المدن الساحلية.

وتداولت حسابات أميركية على مواقع التواصل فيديو "فاضت منه الإنسانية" لعملية إنقاذ، قام بها أحد الأشخاص وسط لهيب النيران المستعرة.

وظهر في الفيديو رجل مخاطرا بحياته، من أجل انقاذ أرنب.

وانتشر الفيديو المذكور على مواقع التواصل بشكل كبير، وأثنى العديد من المغردين على "إنسانية" هذا الرجل "البطل".

يذكر أن السلطات الأميركية كانت أصدرت الأحد أوامر جديدة بالإجلاء في كاربينتيريا، مدينة ساحلية شمال غرب لوس أنجلوس. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في مقاطعة سانتا باربرا، مايك إلياسون، إن رجال الإطفاء أنقذوا العديد من المنازل حيث تسببت الرياح غير المتوقعة في اندلاع الحرائق.

وحقق رجال الإطفاء تقدما كبيرا على الجبهات الأخرى من الحريق الهائل الذي بدأ يوم 4 ديسمبر في مقاطعة فينتورا.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تخفت حدة رياح سانتا آنا التي تسببت في اشتعال حرائق عدة في المنطقة في وقت لاحق من اليوم.