ترمب ينفي مشاهدة التلفزيون ويكذب "نيويورك تايمز"

رد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، صباح الاثنين، بحدة عبر تويتر على مقالة لصحيفة نيويورك تايمز حول يومياته في #البيت_الأبيض، أوردت أنه يشاهد #التلفزيون 4 ساعات وأحيانا 8 ساعات يوميا.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة: "تقرير خاطئ آخر، هذه المرة في نيويورك تايمز الفاشلة، بأنني أشاهد التلفزيون 4 إلى 8 ساعات يوميا".

وأضاف: "غير صحيح! فنادرا ما أشاهد "سي ان ان" أو "م اس ان بي سي"، هذا إن فعلت أبدا" مصنفا القناتين في فئة "الأخبار الكاذبة".

وأوضح أنه لا يشاهد إطلاقا برنامج "سي ان ان" الذي يقدمه دون ليمون الذي وصفه بأنه "أغبى رجل على التلفزيون".

Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day - Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the “dumbest man on television!” Bad Reporting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2017

وفي مقال مطول بشأن استياء ترمب من تجربة ممارسة السلطة، أكدت صحيفة " #نيويورك_تايمز" أن "مقربين منه" قدروا أنه يمضي 4 ساعات يوميا على الأقل أمام التلفزيون، وأحيانا ضعفي هذه المدة.

لكن المؤكد أن رجل الأعمال النيويوركي السابق يشاهد التلفزيون بانتظام صباحا على ما تدل تغريداته الكثيرة التي توفر ردا فوريا على مواضيع تم بثها وخصوصا على قناة "فوكس" الإخبارية.

ويبدي الرئيس حساسية كبيرة بهذا الشأن حول متابعاته التلفزيونية. وصرح قبل أسابيع على متن الطائرة الرئاسية أثناء جولته الآسيوية بقوله: "يحب الذين لا يعرفوني أن يقولوا إنني أشاهد التلفزيون"، مضيفا "لكنني لا أشاهد التلفزيون كثيرا، خصوصا بسبب الوثائق، فأنا أقرأ الوثائق، كثيرا".