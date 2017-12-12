تيلرسون سيعلن موقفاً من "الأسد".. الليلة

قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يعتزم أن يقول في تصريحات في وقت لاحق الثلاثاء إنه متفائل بشأن محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإنه لا مكان لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.



وأضاف المسؤول للصحافيين قبيل خطابين منتظرين لتيلرسون "الوزير متفائل للغاية بإمكانية تحقيق نزع السلاح النووي من خلال المفاوضات. نحن في منتصف ذلك الطريق وهذا مستمر".

وجدد وفد النظام السوري إلى جنيف رفضه لبيان المعارضة السورية، مشترطاً خلال لقائه بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عدم ذكر مصير الأسد خلال المفاوضات.

وكان الحوار غير المباشر بين المعارضة السورية ووفد النظام الذي عاد إلى المفاوضات بعد أن انسحب منها لعدة أيام، استؤنف الاثنين.