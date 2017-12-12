عقب هجوم نيويورك.. ترمب يدعو الكونغرس لإصلاح الهجرة

شدّد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، على "الحاجة الملحّة" لأن يقرّ #الكونغرس إصلاحا لقانون الهجرة المتراخي الذي "يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين" بدخول الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات على تفجير إرهابي نفذه مهاجر بنغلادشي في نفق مترو قرب #تايمز_سكوير في نيويورك، صباح الاثنين، وأوقع 3 جرحى.

وقال ترمب في بيان إنه "يجب على أميركا أن تعالج نظام الهجرة المتراخي، الذي يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين وغير المتحقق منهم بشكل كاف بالوصول إلى بلادنا".

وشدد على أن منفذ الهجوم "دخل بلادنا من خلال نظام هجرة على أساس الأسرة الممتدة لا يتفق والأمن القومي".

واعلنت سلطات نيويورك، الاثنين، اعتقال منفذ هجوم مانهاتن مصابا إصابات بالغة وبحوزته قنبلة يدوية والعثور معه على حزام ناسف.

وقال حاكم نيويورك، إن عملية مانهاتن هجوم إرهابي فاشل، وإن القنبلة كانت بدائية الصنع.

وكشفت السلطات عن هوية منفذ الهجوم واسمه عقائد الله (27 عاما) من بنغلادش ويسكن في بروكلين.